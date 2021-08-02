花壇鄉與彰化市交界處的三芬路，6月21日遭強降雨沖刷導致大半路面崩塌，馬路變天坑景象駭人，經彰化縣工務處派工搶修，工程進度以逾3成，防止路面中心崩塌面因颱風豪雨繼續擴大。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣府透過遠端即時監測影像系統，隨時掌握現場狀況，即時應變。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣府透過遠端即時監測影像系統，隨時掌握現場狀況，即時應變。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣彰化市與花壇鄉交界三芬路，有長達40公尺路面日前遭雨水掏空、近半崩塌，深度逾60公尺，搶修工程進度已達近40％，預計年底前可完工恢復通車。

三芬路鄰近139線大彰路路段，6月下旬因強降雨，出現嚴重坍方，馬路成天坑，坑洞約長40公尺、寬8公尺、達60多公尺深。日前又遇上烟花颱風、近日又有連日西南氣流發威，帶來豐沛雨水，增加工程搶修難度。

彰縣府工務處長林漢斌表示，現場崩塌面極陡峭，仰角達70、80度，欠缺施工腹地空間，周邊電桿基礎流失傾斜，一旁民宅部分路基也下陷，且另側上方20公尺處邊坡還另有建物。

工務處緊急調派廠商，進行邊坡坍方緊急復健及路基掏空搶修工程，當時先派工緊急做好邊坡工程防護，並在在工區設置臨時水路，導引排除強降雨水，避免崩塌面繼續擴大。

林漢斌說，7月以來針對現存路中心已打入第一排、67支17米深的H型鋼鑽掘式基樁，保持邊坡的穩定，目前已接續進行第二排基樁工程，預計打設35支，已完成10支，以便後續銜接施作擋土牆、與第三排基樁，讓整體邊坡更穩固，而擋土牆外側邊坡裸露地，也將施作掛網噴漿，強化邊坡穩定作用。

工務處指出，因應西南氣流帶來大雨，廠商已全面檢視周邊水路、快速導引雨水排水，崩塌面以臨時板樁保護基樁樁體灌注水泥漿防止崩塌，也設置有遠端監視系統，隨時監控掌握現場情形，即時應變；程實際進度達37.76％，預估年底前完工、恢復通車。