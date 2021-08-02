藝人小蠻（王承嫣）與邵翔去年結婚，今(2日)在臉書上分享喜訊，經歷了38小時自然生產，1名男寶寶誕生，選擇自然生產的她，卻因為兒子的頭太大，讓她直呼:「當媽媽真的很不簡單! 」

小蠻今(2日)在臉書發文分享，公開生子喜訊: 「謝謝你!來到這個世界上，你的旅程即將開始，在這個美麗的世界走一遭，謝謝你選擇了我跟你爸爸當你的爸媽，讓我和你爸爸有機會和你同行。」一家3口美滿的畫面，相當溫馨與幸福，小蠻老公看到兒子以後，立刻變成娃娃音，讓小蠻覺得好可怕。

藝人小蠻分享，一家3口溫馨的畫面。(圖/小蠻 臉書)

小蠻感性地寫下生產後的心得: 「我生了個兒子，然後我老公徹底變成了兒子控，他滿週歲不用去找工作了!一個小生命參與我們的人生，他是獨立個體，也是個自由快樂的靈魂。」對於新的家庭生活，未來充滿了期待。

小蠻這段期間，要讓身體好好休息:「我把自己先睡了飽，自我修復並且銜接新的母乳體驗，身體現在很需要大休息，一定要好好照顧自己，身體承載著的壓力感覺，往往會超出妳所想的。」呼籲所有剛生產完的媽媽，一定要做好月子，讓身體體力健康地恢復。