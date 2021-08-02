朝鮮勞動黨副部長金與正8月1日針對美韓計劃在本月中旬舉行的聯合軍事演習，以未來韓朝兩國的關係做出了威脅。身為朝鮮最高領導人金正恩的胞妹，金與正向來被看做是金正恩的「喉舌」，她當日發表談話表示，「這幾天，我不斷聽到南朝鮮（南韓）軍隊和美軍很可能按計劃強行舉行聯合軍演的事情，心情頗為不佳」，「我們從未討論過聯合軍事演習的規模和形式」。

《中央日報》2日報導，金與正表示，「在當前這個重要轉折時期舉行軍事演習……我可以明確地說，這會嚴重挫傷朝韓領導人為修復互信而重新邁出的步伐，導致朝韓關係的明天更加陰霾，成為一曲無趣的前奏」。

美韓軍方當局正籌備在8月10日至13日舉行預備演習性質的危機管理人員演習（CMST）、16日至26日舉行下半年聯合指揮所演習（21-2 CCPT）。朝鮮雖在7月27日修復了被切斷413天的韓朝通信線路，但兩國尚未就舉行政府間會談等恢復雙邊關係的問題進行更多磋商。

因此，金與正的談話被視為一種威脅，暗示美韓聯合演習會導致韓朝關係再次陷入僵持局面。也就是說，朝鮮在「修復通信線路」後，提出了「停止聯合軍演」的要求。

實際上，金與正還表示，「朝鮮政府和人民軍將密切關注南朝鮮方面的做法，看南朝鮮8月份是選擇繼續開展敵對的戰爭演習，還是作出重大決斷」，「希望還是絕望？作出選擇的不是我們」，將主動權交到了韓國政府和美國手中。金與正還針對外界解讀韓朝修復通信線路後有望再次舉行雙邊領導人會談的情況表示，「草率的主觀臆測和毫無根據的解讀只會帶來失望」。

有人指出，金與正如此不加掩飾地表達真實所想，與韓國政府公開提出考慮推遲聯合演習的做法一脈相承。韓國統一部高層官員在韓朝修復通訊聯絡管道後，曾在7月30月對記者們表示，「無論站在個人角度還是政府官員的角度，我都認為應當推遲韓美聯合演習」，「希望能夠推遲演習，正式啟動韓朝接觸」。他說出這番話的時間恰好在金正恩針對美韓聯合演習批判「敵對勢力正在狂熱、固執地強化各種侵略戰爭演習」之後。

韓國政府在支持朝鮮無核化談判的名義下，從2018年下半年開始已多次縮小美韓聯合演習規模，但朝鮮在核武器問題上的態度絲毫沒有變化，令韓國政府進退兩難。

有看法認為，韓國國防部長徐旭7月31日與美國國防部長奧斯汀進行電話會談，可能也與韓國統一部高官提出的延期聯合演習的問題有關。