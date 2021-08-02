最美車站多良火車站暫停開放2個多月後，即日起解封。（莊哲權攝）

台東多良火車站因疫情關係，暫停對外開放2個多月，隨著防疫警戒降級，太麻里鄉公所宣布，自即日起恢復開站，終於可以做生意，攤商坦言，開心之餘，因北部尚有疫情，還是會擔心、害怕，希望大家落實防疫。

台東多良火車站自5月15日暫停對外開放，防疫警戒降為二級後，太麻里公所公布自8月1日起恢復開站，但因這兩天豪大雨，只有零星遊客，來自宜蘭的1對母女意外搶到頭香，直呼「好幸運」，也有學生趁著暑假出來放風。

迎接遊客到來，多良車站攤商已經開心備料，1位育有5個孩子的媽媽說，2個多月來沒有收入，也沒地方可打工，只能吃老本，或是到山上採集野菜，重新開站後很開心又可以做生意，但是外縣市仍有疫情，既期待又怕受傷害。

太麻里鄉長王重仁表示，體諒攤商這段期間過得很辛苦，原本租期到8月底，已指示無條件 展延約4個月，不收租金；此外，遊客採人流管制限定150至200人，未來依實際狀況滾動調整，並採單一出入口，禁止內用及邊走邊吃，尤其觀景台容易聚集人潮，嚴禁飲食。

全台最美多良火車站，自今年2月1日開始，每人收10元清潔費，據太麻里鄉公所統計，到5月中暫停開放，總計收入200多萬元，也就是入園人次約20多萬人，其中在過年高峰期1天至少3000人，平日1天也有1000到1200人次。

多良火車站重新開站，太麻里鄉公所呼籲遊客配合防疫措施，「讓美景留在眼裡，美好留在心裡，病毒不在這裡」。