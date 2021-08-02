中華婦女聯合會理事長何建華被控在台發展組織，受陸指示協助蔡英文「假博士」抗議活動等，涉嫌違反國安法。疫情3級警戒暫緩開庭期間，檢方更遞出10分補充理由書說明何的犯行，台北地院今開庭，何喊冤，否認全部指控，並稱她母親去年過世後，因被限制出境，迄今都無法回去奔喪，請求解除境管。

檢方起訴指出，何建華涉嫌受陸方指示，聯絡「拔蔡總部」參加抗議蔡英文「假博士」的活動，並將相關新聞稿提供給媒體人彭文正、教授賀德芬等人，企圖影響總統選情；何另涉嫌收受陸方40萬元資助蒐報台獨人士、找媒體人包克明撰寫統戰報告。

北院今開庭，何建華表示她致力改善陸配的處境，請包克明寫的報告，是提醒有哪些地方可以努力，只是自己留存的工作計畫，並沒有要交給任何人；當時兩岸交流還算頻繁，很多團體去大陸都會接受落地招待，他們中華婦聯會只是其中之一，過去也沒有受到任何思想教育。

何建華並指，就她所知，「拔蔡總部」的抗議活動，早在她認識之前就已經進行好一陣子，她是做衣服的，所以就贊助「拔蔡總部」一些衣服，認為這樣會比較有氣勢，洽談的經過已記不是很清楚，她有出席某些場合，但並沒有揪其他人，也未幫忙散布消息。

何建華無奈笑說，檢察官指她不務正業，沒有收入，疑受陸方資助才能從事這些活動，「但檢察官又不認識我，怎麼知道我的收入來源為何？」她除了做衣服，還有做進出口貿易，她被查扣的40萬元現金，就是她從自己的銀行帳戶領出來，要去交付貨款，根本跟陸方完全沒有關係。

何建華並請求解除限制出境，稱她被檢方起訴3個案子，一直遭限制出境，母親去年過世，她到現在還不能回去，心裡非常難受。至於同被起訴的包克明，迄今都沒有到庭。法官庭末諭知候核辦。