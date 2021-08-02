國民黨前主席朱立倫今上午在臉書宣布參選國民黨主席，對此，國民黨立委蔣萬安坦言，之前跟朱立倫碰到面時，他便有先提到對於在國民黨，希望能夠承擔些責任，未來更能夠更貼近人民心聲，蔣也強調，有良性競爭是好事。

蔣萬安今到大安區出席市黨部主辦的待用餐活動時指出，最近大家都在關心奧運賽事，運動場上有競爭才有進步，反觀黨內，最近也越來越多人願意投入國民黨主席的選舉，他認為，有良性競爭都是好事。

蔣萬安表示，之前跟朱立倫碰到面時，他有提到對於未來在國民黨，希望能夠承擔些責任，未來更應該能夠更貼近人民心聲，而接下來每一位願意承擔責任的人，都可以提出具體的願景跟藍圖。

針對朱立倫參選主席的起手式就評黨內風格領導，蔣萬安僅稱，應聽聽明日記者會所談的。對於是否覺得朱更具有領導力的主席，蔣萬安認為，接下來由黨員來決定，國民黨內的選舉，就是循著民主方式來進行。

而在近日民調中，蔣萬安被視為台北市長的熱門人選，對此，蔣萬安強調，民調一直都是參考，起起伏伏，現在還是在疫情階段，雖然警戒已經降級，但是絕對不能鬆懈。

蔣萬安強調，對於印度變種病毒入侵，很多專家學者提出來，下半年度恐有下一波的疫情，所以在這樣國難當前的狀況之下，每一個人各司其職，在自己崗位上扮演好自己的角色，不是在討論選舉，或追求個人聲量的時候。