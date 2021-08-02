農業局已於今年初於該地施作長約100公尺溪流護岸工程，工程於今年6月30日完成，鄭議員後續建議在完工範圍外，再延伸150公尺溪流護岸範圍，農業局後續將研議辦理。(鄭戴麗香服務處提供／戴上容新北傳真）

淡水區水源里百坪農田緊鄰野溪，汛期來時坡崁崩塌，10多位農民的耕作遭泥流侵襲化為烏有，更有安全上的疑慮，水源里長張志禎緊急向新北市議員鄭戴麗香陳情，鄭戴麗香日前會勘，農業局表示，今年初已於該地施作長約100公尺溪流護岸工程，局處已吸收地方意見，研議延伸150公尺溪流護岸。

淡水區水源里長張志禎指出，水源里靠近山區，里內無自來水管，居民耕作、生活仰賴自然用水，然而，近年極端氣候影響，農民每遇汛期農作為慘遭淹沒，農民耕作更有崩塌危機，情況緊急，他因此找上議員求助。

新北市議員鄭戴麗香表示，淡水區水源里種植箭筍、竹筍等，里內5至9號野溪坡崁崩塌，近年屢遭泥流淹沒，農民辛苦成果泡湯，耕作時恐有安全上疑慮，希望相關單位提出解決方案，農業局日前已施作擋土圍牆，此次會勘，局處廣納地方意見，盼明年防汛期前能完成改善工程。

新北市農業局表示，農業局已於今年初於該地施作長約100公尺溪流護岸工程，工程於今年6月30日完成，鄭議員於7月底時會勘表示，建議在完工範圍外，再延伸150公尺溪流護岸範圍，避免下游農民土地遭到沖刷流失，農業局後續將研議辦理。