衛福部食藥署今天公布高端疫苗EUA審查議紀錄，多位專家對疫苗對於Delta病毒的保護力不佳表達疑慮，高端副總經理李思賢表示，高端跟莫德納、輝瑞BNT一樣，對南非株(beta)及印度株(Delta)兩變異株的保護力，皆有下降的趨勢，並非只有高端一家有這個狀況，這「有待人類一起解決」。

李思賢表示，對付變異株有個方式，第一是打第三針，以色列就是如此；第二就是加高劑量，從中劑量拉高到高劑量，面對變異株時就算效用打折，抗體也還是能提高；第三則是再重新開發新的疫苗，但這就需要時間。

衛福部食藥署今天公布高端疫苗的專家審查會議記錄，內容中提到「為確保製造品質一致性，要求高端公司應逐批提供50 L製程原料藥之唾液酸醣基化（sialylated glycan）百分比檢驗結果，直至50 L原料藥製程完成確效」；專家們也認為T細胞免疫反應、抗體持續性與疫苗保護力都應持續進行研究。

根據去識別化會議紀錄，專家D指出，疫苗對WT／D614G／Gamma病毒株的結果較佳，對南非株(beta)及印度株(Delta)較差；專家E也認為，本試驗疫苗對部分病毒變異株所產生之中和抗體效價有降低之情形，對Delta株的保護力仍有疑慮。