24歲林姓、31歲孫姓藥頭在高雄販售K他命、毒咖啡包，高市刑大逮獲時發現他們在K毒中混入香精，聲稱可以降低K菸燃燒時產生的塑膠味，但警方仍聞到一股濃濃的塑膠臭味，直言藥頭利用外觀相似的白色塊狀香精混裝K他命，根本是稀釋純度增加利潤，全案依毒品罪送辦。

2藥頭租下高市前鎮區某大樓住宅當作販毒基地，在該處做小部分的毒品分裝，並透過微信等通訊軟體與藥腳聯繫，但為了躲避警方追緝，他們的訂單只收熟客，甚至參考外送平台點餐，接到訂單後再輪班外出送貨。

藥頭採直接配送到府，降低警被逮風險，出門總是瞻前顧後，殊不知早遭警方鎖定販毒據點，長達半年蒐證，上月30日突襲逮人，大批幹員衝入房裡，立即聞到塑膠臭味的K菸味，經清點共查獲K他命115.93公克、小惡魔毒咖啡包20包、7000元現金、手機4支等。

警方在現場驚見藥頭用外觀相似的白色塊狀香精混裝K他命，聲稱可以蓋掉K菸燃燒時產生的塑膠味，還可以增加K菸香氣；不過，屋內仍是塑膠臭味瀰漫，讓他們鬼話不攻自破，警說，加入香精就是要稀釋純度，增加販毒獲利。

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