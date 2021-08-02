雙北疫情趨緩，3日起有條件開放餐飲內用，家樂福、好市多、愛買今天宣布，雙北門市將恢復美食街、餐廳內用服務；不過，目前賣場內依舊禁止試吃、試飲。

家樂福今天表示，將配合台北、新北市政府規定，明天起開放餐廳、美食街內用，並遵守各項防疫規範，包含執行賣場單一入口管制，並在美食街櫃位與主題餐廳採取實聯制登記、要求配戴口罩。

針對美食街混坐區、主題餐廳場內座位容留管制部分，除了座位數減半，各桌前後左右加大1.5公尺距離；混坐區每桌設置隔板，並採梅花座模式辦理。

此外，家樂福持續提供外帶外送服務，鼓勵減少內用；美食街清潔人員將增加環境清潔消毒；因應可能的確診者足跡或櫃點員工，已預備應變計畫，配合閉店消毒、人員造冊追蹤。

好市多表示，明天雙北賣場將跟進開放內用，在西式餐飲區提供內用桌，落實隔板、梅花座、座位數減半等防疫措施；並補充，其餘縣市賣場日前已重啟內用桌服務，但館內試吃服務尚未恢復。

愛買同樣表示，配合雙北政府防疫政策，明天起開放雙北量販餐飲內用，不過全台量販賣埸內的飲食區、試吃與試飲仍舊不開放。

愛買補充，根據各縣市政府同意內用政策，所處縣市轄區內愛買門市，將開放賣場外美食餐飲區的公共座位區，並依政府規範執行相關管制措施，例如人流降載、梅花座、隔板、現場人員執行管理提醒等。