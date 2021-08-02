核二廠2號機7月27日發生急停，經查是控制室值班人員移動座椅不慎碰觸開關的壓克力保護罩肇禍，國民黨立院黨團今(2)召開記者會質疑原能會的說法是在掩蓋事實。（劉宗龍攝）

核二廠2號機7月27日發生急停，經查是控制室值班人員移動座椅不慎碰觸開關的壓克力保護罩肇禍，國民黨立院黨團今(2)召開記者會質疑原能會的說法是在掩蓋事實。原能會回應，當值人員已承認碰觸保護蓋，經綜整審查及現場查證，也確認台電公司已進行完整之事件檢討，原能會並無欺騙的必要。

原能會表示，國民黨立院黨團今天召開記者會，針對7月27日核二廠2號機急停事件，質疑原能會的核安標準，並有「裁判變球員」、「原能會淪為台電跳電幫兇」之詞，其與事實不符，原能會為獨立之核能安全主管機關，就核能機組安全進行管制，至於台電公司電力系統跳電與否非本會職掌。

原能會說明，7月27日核二廠2號機急停事件，原能會針對台電公司所提出綜合檢討報告等相關文件，就系統設備動作情形、事件發生肇因、採取改善措施及機組再起動安全性評估等事項詳細審查，也派員至現場就肇因調查、發生情境及設備狀況是否正常等實地查證，包括查證電廠針對該控制室人員移動座椅，碰觸推移主蒸汽隔離閥控制開關的壓克力保護蓋，而致誤關可能性所進行模擬驗證，確認確實有可能因此造成該閥控制開關誤關，當值人員已承認確實誤觸，因此沒有欺騙的必要。

原能會說，經綜整審查及現場查證，確認台電公司已進行完整的事件檢討、查明肇因並提出改善措施，現場狀態可符合起動要求後，才同意機組起動；此外，也已要求台電深刻檢討，確實就控制室人員紀律、行為管理涉及之安全文化問題，落實執行相關改善措施，包括平行展開至其他核電廠。

另外國民黨團總召費鴻泰在記者會上指出，今年6月1日核二廠2號機因主汽機控制閥疑似動作異常而降載95％，質疑與7月27日事件是否有關聯？原能會澄清，6月1日核二廠2號機因主汽機控制閥動作異常，經電廠檢查該控制閥相關控制迴路接點，以及接續處並更換閥位感測元件後已恢復正常，與本次機組急停發生原因並無關聯。