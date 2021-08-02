1名女網友幼年因體態豐腴，國小時經常遭同學欺負，就連老師也會當眾稱她「如果妳是唐朝的人，一定會很受歡迎」，讓她幼年充滿陰影；不過她近日決定一掃陰霾、發憤減肥，靠著驚人的飲食控制毅力，果真在1年內成功減去20公斤，從69.5降至49公斤，她如今大秀背部纖瘦線條，引發網友稱讚太勵志。

該名女網友在Dcard上發文表示，她的童年因為身材豐腴經常遭同學排擠，甚至曾遭某位國小老師當眾在課堂說「你如果是唐朝時期的人，一定會很受歡迎」，當時班上哄堂大笑，造成她心理陰影，該老師還會在班上帶風向，默許同學們嘲笑、霸凌她，不過這些幼時的傷痛回憶沒有讓她沮喪失志，反而成為減肥的動力。

1名女網友幼年因體態豐腴，遭老師當眾稱「如果妳是唐朝的人，一定會很受歡迎」，她後來發憤在1年內成功減去20公斤。（翻攝自Dcard）

該女網友說，「謝謝那些同學們讓我這麼不甘心，於是在3個月努力後，我成功從69.5減到58公斤」，之後她再採取更高壓的飲食控制，甚至曾因挨餓而落淚，一路苦撐之下從58降至49公斤；她更自豪地在文章中PO出國小照片、2年前與現今的照片做對照，其中最後1張現今照片她露出背部明顯的線條被網友紛紛大讚。

其他網友們紛紛留言，「變得好漂亮、好勵志」、「你的背好美」；也有人認為該老師相當過分，「這種老師好垃圾，學校應該都要有完整的機制淘汰掉不適任的老師才對」、「很多國小老師都很垃圾，之前遇過情緒控管很差的」、「這種老師讓我警惕自己以後當上老師絕對不能跟他一樣，太過分」。