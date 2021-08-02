中華職棒上半季賽程進入尾聲，聯盟2日公布補賽周賽程，自10日展開補賽，截自1日止，共有9場延賽、1場保留比賽尚未完成，其中以中信兄弟與富邦悍將最多，各有5場補賽需要進行。

10日補賽分別在洲際、台南進行，補賽周場地安排在天母、新莊、洲際、台南等地進行，目前補賽賽程安排至15日。

若下周補賽周再碰上延賽問題，聯盟表示，會在上半季的補賽周盡量安排，如果補賽周已經排不了，上半季冠軍又已產生，不排除會安排到球季末，下半季賽程則待確認後另行公布。至於二軍復賽部分，聯盟表示，目前還在行政審核中，尚未確認何時能復賽。

補賽周賽程：

8/10（二）18:35樂天桃猿vs.中信兄弟（洲際）、味全龍vs.統一獅（台南）

8/11（三）18:35樂天桃猿vs.富邦悍將（新莊）、中信兄弟vs.統一獅（台南）

8/12（四）18:35樂天桃猿vs.富邦悍將（新莊）（保留比賽）

8/13（五）18:35中信兄弟vs.富邦悍將（新莊）

8/14（六）17:05中信兄弟vs.富邦悍將（新莊）、統一獅vs.味全龍（天母）

8/15（日）17:05統一獅vs.富邦悍將（新莊）、中信兄弟vs.味全龍（天母）