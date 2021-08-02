疫情期間青少年接觸網路社群的時間大幅增加，桃園市政府警察局特別在今年暑期「青春專案」期間，首次和青年事務局合作，以跳脫框架、嶄新的形式設計線上互動體驗，邀青少年一同上線體驗。

市警局今年為兼顧新冠肺炎防疫工作，突破以往活動方式，與青年局一同針對15至24歲青少年及民眾，設計超真實線上互動體驗「疫起青春試煉」。

該活動有毒品濫用、詐騙車手及網路簽賭等情境故事，讓體驗者化身不同背景的主角，透過劇情引導，體驗在成長路上受挫而走向犯罪，最後導向不同人生結果，讓體驗者能夠身歷其境、設身處地。

線上互動體驗8月2日正式上線，完整參與該次活動還能參加抽獎，有機會抽中Airpods、知名連鎖餐券及超商禮券等好禮。

局長陳國進指出，為打擊網路不法行為，警方除加強網路巡邏查察外，也會加強青少年預防犯罪宣導，讓青少年避免誤入毒品、網路賭博或詐騙的陷阱。