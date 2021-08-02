戴資穎1日在東奧羽球女子賽上摘銀，奮戰到最後一刻的拚勁與堅持，贏得全台民眾喝采，賽後她發文感謝各界支持，謝謝大家一起她走到現在，姐姐、愛爾達球評戴靖潔2日凌晨也發文鼓勵妹妹「我以你為榮」。

戴靖潔看完妹妹的金牌戰後，2日凌晨在IG寫下：「這場真的精彩，即使落後了也緊追每一顆球，再度展現永不放棄的精神！」接著回憶起妹妹練球的點滴，感性說：「一路走來有多少酸甜苦辣，只有自己知道，不管這條路有多難走，你都有扛住！並且在創下自己的紀錄，阿祖我以你為榮」。

同時，戴靖潔也附上姐妹倆的兒時合照，對戴資穎喊話「回來後一定要讓你吃到飽喝到撐，看我們有多久沒拍照了，就用當年的我們吧」，姐妹間的好感情流露無遺。

戴靖潔一Po文，許多球迷湧入留言「請戴解說代表球迷送上一百個愛的抱抱」、「小戴是大家心目中的金牌！！！！回來之後好好休息」、「我們也以小戴為榮」、「小戴超棒，她真的全力以赴！辛苦了！膝蓋帶傷真的不容易！謝謝小戴！」

另外，戴靖潔稍早還透露，因為自己已經回高雄開店，這次東京奧運的羽球講評之旅以及她的講評生涯，到此暫時告一段落，當球評的這個經歷和回憶會跟隨她一輩子，謝謝大家總是給她正能量。