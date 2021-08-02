東京奧運女籃小組賽昨天進行最後一天賽程，尋求7連霸美國隊昨天面對首節法國隊三分外線發揮的威脅，曾陷入落後，隨後靠著身材優勢逆轉戰況，賽後禁區主力史都華(Breanna Stewart)表示，想站上高峰就要設下高標準。

奧運籃球獲得參賽資格的12隊先分成3組進行單循環賽，各組前二及兩支戰績最好的分組第3晉級8強，屆時8隊還會進行抽籤，3支分組第1及一名成績最好的分組第2為上半區，其餘4隊為下半區，8強4個對戰組合為1支上半區隊伍出戰下半區隊伍，小組賽同組隊伍不會在8強賽碰頭。

美國女籃上次在奧運輸球是29年前巴塞隆納奧運，但從該屆奧運銅牌戰贏球後，接下來都沒在奧運輸球過，也因此每屆參賽選手們都有不能輸球的自負，就算今天對法國勝負不影響美國女籃晉級，還是不能輕易鬆懈，昨役攻下17分、7籃板、7助攻的禁區大將史都華說：「當然這場不是我們非贏不可的比賽，但我們依舊渴望勝利，想站上高峰就要給自己設下高標準。」

而法國隊雖然不敵美國、落居分組第3，但這場比賽只要把輸分控制在14分內仍可晉級8強，因此開賽就不段壓迫美國隊，史都華說：「我們知道法國隊沒有退路了，絕對會為了晉級拿出最好的一面對付我們，不管比賽條件是什麼，法國都是一支難纏的隊伍。」

達成了晉級8強的目標，法國隊威廉絲(Gabby Williams )表示：「晉級到下一階段對球隊是很正面的一步，希望我們繼續前進，不要又退回一開始的低迷。」