新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義市政府決定今年國際管樂節停辦，有議員促市府也應停辦跨年晚會，市府文化局長盧怡君表示，跨年晚會預計8月上網公告招標，因應疫情嚴峻，也不排除今年停辦，各種可能性都在評估中。

嘉義市政府文化局長盧怡君今天於嘉義市議會臨時會報告指出，原訂6月11日至14日端午節連假舉辦的「2021嘉義藝術節」，已於3月發包簽約，將延期至今年12月舉辦；2022年跨年晚會預計8月辦理上網公告招標。

盧怡君表示，管樂節過去曾有1年辦2次的紀錄，以致2021國際管樂節是第29年第30屆，原定12月17日至明年1月2日舉辦，因為疫情影響，很多國外團隊仍無法來台，決定停辦，延期至2022年擴大舉辦「管樂30周年」，剛好第30周年第30屆。

盧怡君說，今年國際管樂節編列2000萬元預算，若能保留至明年，加上明年也期待能有至少2000萬元預算，則明年能有充裕經費擴大辦理。

市議員張秀華表示，去年跨年晚會因為疫情而改為線上舉辦，效果實在不理想，每次跨年晚會有數萬人在場，群聚很驚人，今年跨年晚會還沒發包，不如停辦，保留預算到明年擴大辦理，請一線的大咖藝人來表演，效果會比辦線上更好；市府決定嘉義藝術節延至12月辦就要做好防疫配套。