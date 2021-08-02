基隆市議會今天舉行預備會確認議程及各項提案，會中多數議員提出第二劑疫苗施打問題，對此，市長林右昌回應表示，65歲以上長者造冊集中施打比較恰當，至少要採雙軌制，相關詳細事項將於臨時會說明。

基隆市議會第19屆第16、17次臨時會將自8月16日至8月27日進行，議長蔡旺璉今天親自主持預備會確認議程，多數市議員提案要求市府對於疫苗施打問題提出報告，包括一到三類及65歲以上長者如何打第二劑，要一律上網預約，還是造冊集中施打。

對此，林右昌表示，打疫苗是件好事，也鼓勵民眾打疫苗，但施打方式千萬不要造成民怨，也不要帶給老百姓困擾與不方便，以過去施打經驗來看，由地方政府民政系統造冊，接種又快、又順、又好。

林右昌說，尊重中央整體規畫，對於65歲以下採取登記沒有特別意見，但65歲以上長輩接種第二劑，應該採雙軌制，因為很多長輩沒有手機，也沒有上網工具，如果要專人到府幫忙登錄，或到醫院登記，會造成非常大的困擾，甚至會拖延時間，可能與中央希望提高施打率的政策有所違背。

他認為，至少65歲以上用造冊集中施打比較恰當，會依實際狀況，不斷給中央建議與提醒。