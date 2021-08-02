有不少女生都渴望能夠遇到夢想中的白馬王子、談一場甜蜜的戀愛，不過也有些女生天生就比較熱愛自由，不喜歡受到情感的束縛。《搜狐命理專欄》近日發文分享，天蠍座、水瓶座和巨蟹座的女生非常享受單身的自由時光，想要把她們追到手是一件十分困難的事情。

1、天蠍座

天蠍座的女生性格比較高冷獨立，自尊心較強、個性也比較倔強，他們大部分智商都非常高，顏值也不差，所以身邊不缺少追求者，只不過天蠍女已經習慣自由自在的生活，不喜歡受到感情的束縛，因此想要追求到她們是一件非常困難的事情。

2、水瓶座

水瓶座的女生大多數相貌都十分姣好，她們本身很喜歡浪漫，所以對於另一半的要求也會比較高，如果沒有符合她們心目中的條件，基本上是很難有機會可以走進她們的心；在戀愛之後，水瓶女就會展現出無限的溫柔，但如果分手了她們也會非常乾脆果斷。

3、巨蟹座

巨蟹座的女生氣質非常出眾，不過對待大部分人的態度卻很冷淡，如果追求者沒有足夠的物質條件基礎，以及符合她們要求的外型，想要成功追求到她們並不是一件簡單的事情，因為巨蟹女寧願單身，也不願意隨便將就，和一個自己並不喜歡的人在一起。