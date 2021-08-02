同樣經依瑟儂分享作品的還有台灣漫畫家依萊，她在觀看比賽後，以最快速度畫下小戴與依瑟儂不惜撲身接球的動人一瞬間。(依萊提供)

羽球天后戴資穎與金牌擦身而過，奪下東京奧運女單銀牌，日前曾交手的印度羽球一姐辛度為此暖心獻上擁抱，讓外界大讚辛度展現十足的運動家精神。其實除辛度外，泰國名將依瑟儂也是小戴的暖心對手，她集結了來自台灣、泰國各創作者的插圖作品，特別於金牌戰賽前發文，祝福戴資穎擁有好運氣。

台灣插畫家「Soon順順」的作品，就在依瑟儂的分享行列中。他以日本人氣漫畫《火影忍者》為靈感，將鳴人與佐助比擬為小戴與依瑟儂，描繪出兩人歷經對戰、卻又惺惺相惜的情感。

順順表示，《火影忍者》是他從小看到大的漫畫，也是許多人的共同記憶。戴資穎與依瑟儂對戰時戰況膠著，還為了接球雙雙倒地，賽後雙方也彼此祝賀對方，「如此亦敵亦友的雙重關係、倒地相互憐惜的場景，便讓我聯想到了《火影忍者》中著名的『終末谷之戰』，腦中閃過如此念頭後便隨即開始構圖創作。」他也很榮幸作品能被依瑟儂轉發。

奧運賽事期間，順順不斷以創作支持台灣選手。順順表示，平常便會透過創作來抒發自己的心情與想法，此次奧運則想藉由畫筆，將台灣選手們奮戰的模樣記錄下來，同時也希望能讓更多讀者感受選手們的努力及付出，一起為我們的運動代表隊加油喝采。

同樣經依瑟儂分享作品的還有台灣漫畫家依萊，她在觀看比賽後，以最快速度畫下小戴與依瑟儂不惜撲身接球的動人一瞬間，「看到2位世界頂級的球員拚盡全力的接下每一球，就算是電視機前的觀眾，也看得非常感動。這種熱血感鼓舞了我，一定要把這刻畫下來。」

依萊表示，在插圖作品被依瑟儂分享後，意外也牽引台灣與泰國間的緣分，一些泰國網友便到她的社群平台來欣賞創作。過去自己便常與家人一同觀看體育賽事，東奧期間也努力以畫筆遙遙為選手助陣，「想為他們打氣！他們都辛苦了。」