野生小白猴依偎在母猴身旁，模樣超萌。（截自社團《登山通報站》）

有網友拍到相當罕見的野生小白猴身影，牠還依偎在母猴身旁撒嬌，模樣超萌。野生動物「白子」相當罕見，不少網友看了，紛紛呼籲千萬不要透露拍攝地點，以免小白猴受到驚擾。

一名網友在臉書社團《登山通報站》貼出一段影片，表示是某個山朋友拍到的白色猴子。影片中只見一隻看來出生只有幾個月的全白幼猴，與猴群在竹林間穿梭，還依偎在母猴身旁，模樣十分討人憐愛。

眾多網友看了紛紛表示：「千萬別說在哪裡拜託！」、「千萬不要說地點，讓它快樂活著」、「白子，希有物種，別說出來在哪拍的，免得一堆無良人去騷擾。」、「哇！野生白化的猴子存活率不高耶，但是看牠活的不錯」、「網傳地點很多，只有拍照者知道，希望能保密讓母猴照顧長大。」、「今天到處傳，真的是在台灣嗎？」、「好可愛的白子寶寶！」。

2017年雲林縣林內鄉台三線旁的獼猴群生了1隻小白猴，被民眾拍下貼上網路，立刻吸引大批民眾一窩蜂前去賞猴。該處剛好是轉彎處，往來車速快險象環生，大批民眾駐足賞猴，忘情在路旁賞猴，身陷險境而不自覺。

之後這隻小白猴不見蹤影，直到2020年林內淵明國中後山，再度發現小白猴蹤影，甚至不只一隻。不過專家呼籲，看到獼猴的原則就是不要接觸、不要餵食，更不要去干擾、戲弄。