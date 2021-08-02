前民進黨立委郭正亮。(郭正亮提供)

「世界球后」戴資穎昨（1日）跟大陸一姐陳雨菲搶東奧羽球女子金牌，苦戰3局以1:2摘銀，但創下台灣在奧運史上第一面銀牌紀錄，贏得全台人民喝采。前民進黨立委郭正亮懷疑，「小戴可能是肩膀跟腳有點受傷」！

東京奧運女子羽球賽昨上演金牌大戰，中華隊球后戴資穎最後以1：2惜敗大陸好手陳雨菲，遺憾只能收下銀牌，但這場比賽看出戴資穎真的盡力了，雖然本場失誤明顯多了一些，但往往能在大幅落後時調整心態追回比分，拚戰精神受到肯定。

前民進黨立委郭正亮今（2）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》表示，戴資穎和陳雨菲，大家本來就預期失誤少就勝，他們兩個球路相剋，一個是攻擊型的，一個是防守型的。陳雨菲確實非常穩，戴資穎幾個網前球與假動作都被破，「我是懷疑小戴可能是肩膀跟腳有點受傷」，因為戴資穎屬於攻擊型的，殺到腳邊會出界，準度比平常差一點。

另外，郭正亮也提到，印度選手辛度後來去抱戴資穎，跟戴資穎講了一句話很到位，「我知道妳很難受，妳已表現很好，只是今天不是妳的局！」戴資穎當場痛哭。

趙少康也說，李洋、王齊麟拿金牌後，全台灣都認為戴資穎一定可以拿金牌，戴資穎心裡一定會有壓力。不過，運氣也有點關係，有時候線內線外只差一點點，真的很可惜。「我覺得戴資穎球技比陳雨菲好，只是都沒進，進了陳雨菲就輸了，差這麼一點點」，不過在奧運拿銀牌已經很棒了。

黃暐瀚補充表示，戴資穎過去每次被挑戰邊線球，就是壓線（IN，界內）。但是昨天，好幾球沒有IN，就是OUT，所以昨天不是她最好的狀態，但卻遇上最強的敵手，不要給她壓力這麼大。