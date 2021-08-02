微解封後，對於疫情仍不能懈怠，在頻繁地進出家中的情況下，更需要注意回家後的清潔，除了徹底清洗雙手，髮絲的清潔品更要謹慎挑選，以免在頻繁的清洗下影響髮質。SABON、歐舒丹、BOTANIST三大品牌推出系列髮品，讓人在疫情與夏季高溫的雙重夾擊下，即使增加日常洗髮頻率，也不刺激頭皮與髮絲。

▍1.SABON 植系髮肌護理系列

夏季與防疫期間，洗髮頻率增高，因此更要注重髮類產品必須兼具溫和度與清潔力。不過泡沫多並不等於清潔力強，有時起泡量大的產品設計是為了增加使用者感受，而非增加清潔力。髮品的清潔力取決於成分中的界面活性劑，SABON建議選擇能夠溫和清潔髮肌的胺基酸類界面活性劑，且洗髮乳要先加水在手心起泡、乳化後，再抹於用於按摩頭皮與髮絲；此外，必須停留於頭部至少20秒以上再沖洗，才能讓洗髮乳完整展現洗淨力。

SABON植系髮肌護理系列。（圖／品牌提供）

SABON的髮肌儀式始於頭皮淨化與清潔，而完成於髮質的養護光澤與香氣。SABON獨有的香氣以色列綠玫瑰及茉莉花語，在髮肌儀式的過程中能讓人更放鬆。為確保洗髮儀式不刺激頭皮肌膚，SABON植系髮肌護理系列不含SLS，並採用獨特的界面活性劑配方達到最佳清潔功效，在使用後可以明顯感受：健康頭皮的呼吸感與輕盈，且髮絲柔順有光澤感。

溫和洗髮乳針對受損髮質研發，無泡沫配方更是友善對待環境與肌膚。（圖／品牌提供）

經典洗髮乳無論哪種髮質都可使用，Ph5.5的弱酸性配方為頭皮溫柔地帶走油脂。（圖／品牌提供）

▍2.歐舒丹 草本修護系列

歐舒丹全新升級草本修護系列，針對乾燥受損髮質所設計，帶來3倍提升修護效果，深度修護髮絲與髮尾受損狀況。以完美比例揉合5種草本精華油：薰衣草、伊蘭伊蘭、歐白芷、天竺葵及甜橙，傾注天然植萃能量，深層修護受損髮絲、改善髮尾分岔與斷裂，散發動人自然光澤。草本修護潤髮乳及修護髮膜更添加全新成分向日葵花蠟及荷荷葩酯，幫助修復受損毛鱗片，有助於持色、鎖色能力，使染髮效果更持久。

歐舒丹草本修護系列。（圖／品牌提供）

▍3.BOTANIST 清新白茶系列

BOTANIST今年首次使用白茶作為主要香氛基調，搭配沁涼清爽的薄荷，彷彿為秀髮及肌膚特製一杯透心涼的夏日特調，深層淨化每根髮絲，舒活透亮每吋肌膚，迎接活力四射的夏天。清新白茶系列 特別針對夏季紫外線防護，使用鼠尾草萃取、柚子萃取精華、白茶保濕萃取，以及增添冷涼感的薄荷精華，形成了一層隱形的防護膜，避免紫外線傷害。

BOTANIST清爽柔順型洗潤系列以檸檬草萃取為保濕基底，讓秀髮從打劫分岔中完全解放。（圖／品牌提供）

BOTANIST清新白茶系列選用淡雅白茶佐以清甜柑橘洗髮精，搭配恬靜白茶中和奔放天竺葵潤髮乳，推出2款洗潤系列。 清爽柔順型洗潤系列以檸檬草萃取為保濕基底，讓秀髮從打劫分岔中完全解放，當指尖輕拂髮絲，感受到無比滑順的絲柔感。受損修護型洗潤系列以月桃葉精華加強修護，將髮絲流失的營養以及水分滲透至髮芯，好髮質強勢回歸。