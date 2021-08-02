行政院「振興五倍券」規劃出爐，規劃採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，實體券與數位券同步發行，最快9月推出，引起各界熱議。至於為何不採用發放現金的形式，前民進黨立委郭正亮指出，因為政府認為如果普發現金，就不會產生乘數效應。

考慮到這波本土疫情對民生經濟衝擊更甚於去年，行政院經評估後，決加碼推出「振興五倍券」，採1000元換5000元方案，去年振興三倍1000元換3000元，預算512.5億元，今年初步匡列1100億元。

知情官員表示，振興五倍券將參考去年振興三倍券作法，餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演等行業都可適用，採實體券與數位券併行，數位券包含信用卡、行動支付和電子票證。

郭正亮今(2日)在政論節目《鄉民來衝康》中表示，各部會可以推出各種折價券，所以可以有將近一個月的新聞造勢，這對行政院而言是很補的。同時，他更爆料，「紓困振興特別條例那個預算，現在手上只剩下1600億，如果發現金就沒有乘數效應，我聽到的解釋」。

同台的資深媒體人趙少康質疑，「現金也有有乘數效應，怎麼會沒有？」郭正亮則說，「我聽他們說可以5倍」，趙少康直言，「我3萬塊錢花出去，去餐廳吃飯，餐廳老闆收了3萬，可以去買別的，那也是一個乘數」，郭正亮回應，「少康兄你講的是經濟學的乘數效應，我們現在是在講五倍券的5倍效應」。