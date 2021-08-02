新冠肺炎疫情重創台灣經濟，不少實體店面撐不下去紛紛收攤，為刺激經濟，政院近日拍板推出「振興五倍券」，最快擬於9月發放，並採取以1000元現金換5000元的實體、數位同放發行。對此，資深媒體人謝寒冰直言，蔡總統真的知道台灣基層民眾，有多少人為了生活在拼命奔波嗎？到底還要冥頑不靈到什麼程度？

《TVBS》政論節目「新聞大白話」主持人錢怡君，今(2日)在節目中提到，近幾個月突然有很多民眾打Callin電話，早些時間，節目接到有位住在台中的許先生，提到自己上次領政府發放的三倍券，家中有6口人要領3倍券，照理說要花6千元去換，但他卻連6千元都拿不出來，只好把家裡的摩托車拿去典當，拿換到的現金去領振興券。

名嘴謝寒冰。(圖/擷取自謝寒冰直播)

主持人問他，那今年如果政府又要發振興券，該怎辦？許先生表示，他希望政府提早說，好讓他提早準備。

對此，謝寒冰在節目中直言，蔡總統真的知道台灣基層民眾，有多少人為了生活在拼命奔波嗎？很多人的生活其實從去年疫情爆發後就急轉直下，狀況一直延續到今年，政府竟然要等到年底才要發5倍券，這段時間很多人收入銳減甚至沒收入的人要怎麼過活？

謝寒冰強調，今天節目中提到的案例只是冰山一角，他坦言，就算疫情解封，可能還是有很多自營業者不敢開店，因為如果開店了，又很怕政府哪一天又要升級成三級警戒。更何況，審計部都已經公開指出，3倍券刺激經濟效應微乎其微了，蔡政府還要冥頑不靈到什麼程度？他強調，閣揆蘇貞昌一定要把實際面考慮進去。