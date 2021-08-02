嘉義縣新港鄉古民村遇到60多年來首次大水患，菜園、果園泡水嚴重，農民損失慘重。（古民社區發展協會理事長蔡峻傑提供）

嘉義縣新港鄉古民村遇到60多年來首次大水患，菜園、果園泡水嚴重，農民損失慘重。（古民社區發展協會理事長蔡峻傑提供）

嘉義縣新港鄉古民村遇到60多年來首次大水患，菜園、果園泡水嚴重，農民損失慘重。（古民社區發展協會理事長蔡峻傑提供）

嘉義縣2日豪雨成災，各地農田因排水渲洩不及，不少農作物泡在水裡，其中重災區新港鄉葉菜類傳嚴重受創，新港鄉農會預估受災程度達4成之多，以種植空心菜為大宗的古民村、中庄村因遇上60年頭一遭大水患，農民紛喊損失慘重。

今包括新港鄉、太保市、民雄鄉等地累積雨量達2、300毫米，區域排水水位達上限，疏通不及，導致雨水全積在田間，且不斷溢流到馬路，阻礙人車通行外，農作物紛傳受災，縣府農業處已啟動災損通報，但因雨持續下不停，且水位未全部退去，實際受災情況尚不明朗。

新港鄉農會總幹事林雅欣今馬不停蹄勘災，表示農田、菜園到處積水，新港又是嘉縣葉菜類栽植大宗，農民擔心水退得太慢，會造成葉菜長時間泡水腐爛，不只沒賣相，連收成都無法收成，粗估受災程度已達4成。

空心菜種植達全鄉4成之多的新港古民社區發展協會理事長蔡峻傑指出，古民、新庄村因地勢高，幾乎不曾淹水，今天古民村庄裡最高卻淹到60公分，連60多歲長輩都說生來頭一次看到，事後發現疑似是水閘開得不夠高，導致水溢流回村庄。

蔡峻傑說，古民當地種植許多空心菜，以往碰到雨季，農民擔心堤防外的農地會淹水，不少會改種在村庄內，沒想到這次除了堤岸邊的菜園一度淹到200公分，大水還漫進庄頭，農民根本無力搶收，造成普遍性受災，加上雨停後太陽漸漸露臉，陽光一照泡水菜爛得更快，農民心血付之一炬。