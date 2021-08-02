彰化監理站鼓勵75歲以上高齡長者主動申辦繳回駕照，9月底前申辦成功、完成繳回，還有機會參加抽獎。（彰化監理站提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化監理站鼓勵75歲以上高齡長者主動申辦繳回駕照，9月底前申辦成功、完成繳回，還有機會參加抽獎。（彰化監理站提供／謝瓊雲彰化傳真）

高齡駕駛人駕照管理制度以上路實施4年多，為了方便高齡長者，彰化監理站主動辦理下鄉駐點，方便長者辦理換照。（彰化監理站提供／謝瓊雲彰化傳真）

高齡銀髮族主動繳回汽機車駕照，就可以參加抽獎拿好禮，彰化監理站舉辦繳回駕照抽好禮活動，鼓勵年滿75歲長者繳回駕照，盡量利用大眾運輸系統。

為減少老人騎乘車輛車禍案件，政府自2017年7月1日起實施高齡駕駛人駕照管理制度，年滿75歲長者，必須通過體檢和認知檢測，才能換領3年短期駕照，若拿逾期駕照上路，將可依法開罰1800元至3600元。

彰化監理站副站長陳洽文表示，彰化縣75歲以上高齡汽、機車駕駛人人數有1萬9961元，2020年7月以來，完成屆滿3年、第一次換照者，達1萬5882人，換照比例高達8成，今年以來第二次換照也已經有1466人，將近1成。

陳洽文說，為保障高齡者行的安全，亦鼓勵高齡者儘量利用大眾運輸系統，自主將駕照繳回，年滿75歲駕駛人(1946年9月30日前出生)，9月底前成功申辦繳回駕照者，即可參加抽獎活動。

站長游明傳提醒駕駛人，繳回駕照抽好禮活動至110年9月30日止，需於9月30日前將駕照繳回方可參加抽獎，多項好禮等你來拿（特獎為高級涼被，共5名；頭獎為不鏽鋼保溫杯，共8名；二獎為耐熱玻璃便當盒，共10名；普獎為貓頭鷹指甲剪，共30名），未抽中任一獎項者也可獲得參加獎精美小禮物1份。

監理站指出，為免高齡長者往返奔波，提供繳回駕照多元申辦管道，除了透過臨櫃申請，尚可以傳真、郵寄或E-mail等方式申辦！詳情可洽電話04-7867161分機202了解詳情。

監理站也提醒，高齡長者們繳回駕照後，可多加使用敬老卡搭乘大眾運輸工具，呼籲早、晚出門時，穿著亮色系衣服或穿戴反光的配件較安全；勿隨意穿越馬路；等候穿越路口，應在人行道邊緣往後退3大步，避開內輪差；行人穿越道上應注意左右轉車輛、不滑手機；行走在無人行道的巷道內，要面向來車靠邊行，保障自身行走安全。