(19：31更新)東京奧運桌球女團首輪3比0擊敗美國挺進8強的中華隊，2日晚間遭遇強敵地主日本爭取準決賽門票，這也是中華隊今天唯一出賽，結果中華隊首點女雙先以0比3丟掉，來到第2點，伊藤美誠也以3比0擊敗鄭怡靜，中華隊連丟前兩點。

中華隊第1點女雙仍然排出陳思羽／鄭先知，遭遇日本的石川佳純／平野美宇，日本很快以11比8拿下首局，第2局則以11比6搶走，陳／鄭第3局仍無振作跡象，一路遭到對方壓制，最後就以5比11落敗，只用22分鐘就結束首點。

來到派出雙方王牌上場的第2點單打，鄭怡靜碰上女單銅牌伊藤美誠，伊藤從一開賽就很強勢，不斷以快制快戰術壓著鄭怡靜打，很快以11比2拿下首局；來到次局，鄭怡靜從2比6落後，一口氣連拿7分超前，一度以9比7領先伊藤。

可惜伊藤接著回穩，連取兩分追平，讓中華隊連忙喊出暫停，伊藤仍連拿兩分，以11比9收下第2局；明顯搶回氣勢的伊藤，第3局一開始連拿4分，鄭怡靜雖追成5比6，伊藤喊出暫停過後馬上擴大領先，最後以11比8搶下第2點。