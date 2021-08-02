台中市建設局長陳大田冒雨到沙鹿區斗潭橋、南屯五權西路中山高橋下涵洞、大肚區華南路與自由路口及烏日南榮路勘查雨情路況。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市北屯區大坑山區連坑巷、橫坑巷及清水巷等道路，不堪大雨沖刷，多處邊坡土石崩塌，其中連坑巷幾處路面幾乎被土石占據，阻礙民眾通行，建設局出動機具清除，在雨勢停歇及確保現場人員安全的狀況下搶通道路。

建設局長陳大田2日前往沙鹿區斗潭橋、南屯五權西路中山高橋下涵洞、大肚區華南路與自由路口及烏日南榮路勘查雨情路況，應變小組於降雨期間與各單位保持橫向聯繫，落實防災作業。

南勢溪的斗潭路位於沙鹿與龍井區山腳里交界處，是兩里往來重要捷徑，但原道路為僅比河床高約0.5公尺的過水路面，每逢豪大雨水位淹過路面，幸啟動斗潭橋闢建工程6月已通車。

陳大田強調，斗潭橋下增設安全阻絕、警示與監視器預警系統，南勢溪因降雨溪水略顯湍急，但橋梁結構狀況良好，未見過往溪水淹沒情形，有效發揮行車安全效果。

陳大田與大肚區長白峨嵋勘查，大肚區華南路及自由路口，以往雨勢較大時易積淹水，民眾通行不便，建設局年初完成路口排水改善工程，積水快速消退，烏日區南榮路段地勢低窪曾發生淹水，建設局著手改善，預計增設排水暗溝等設施，最快9月進場施作。

此外，陳大田指出，南屯區五權西路中山高橋下容易發生淹水情形，這波雨勢又急又快，短時雨量太大導致部分道路排水溝宣洩不及，但雨勢趨緩後，側溝迅速發揮應有的排水功效，為維持良好排水將落實側溝清淤並加強側溝格柵樹葉垃圾清除。