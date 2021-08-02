疫情降為二級警戒，台中市身心障礙日間照顧服務逐步恢復服務，考量未接種疫苗者需提供3日內抗原快篩陰性證明，社會局媒合立林長青事業有限公司，捐贈身障單位500劑快篩試劑，盼藉免費提供身障學員篩檢工具，讓參與社區生活時無後顧之憂，家長也可減輕經濟負擔，提升社福健康防護網。

社會局說明，市府積極提升疫苗覆蓋率，於中央開放第五類對象施打對象前，即提前調查意願造冊，所以第五類對象開放時，立即能安排至快打站、醫療院所或機構內施打。社會局也盡力協助第五類身障者，如協助調度預約復康巴士接送，加強調查施打意願，持續更新名冊，盡量讓第五類每一位身障者都能接種疫苗。

目前社會局依照防疫指引，在確保防疫安全的前提下「穩健式解封、漸進式鬆綁」，督導及協助服務單位逐步恢復服務，但因機構人數較多，社會局會派員至現場檢核，逐項確認符合指引防疫規範，才會開放機構提供服務，確保服務對象及工作人員的健康安全。

社會局表示，立林公司經營藥品及醫療器材業務，為市府衛生局長照交通及社會局復康巴士協力業者，其自今年5月台中開設快篩站時，即慷慨解囊捐出5000份快篩試劑，更於疫苗開打後，接受社會局媒合出動交通車，接送山城獨居長輩施打疫苗，守護長輩健康不遺餘力。此次立林再捐贈身障單位500劑快篩試劑，顯示其公益不落人後，愛心加碼「一棒接一棒」。

立林董事長詹詠薇表示，疫情嚴重影響人民生活，希望盡一點微薄心力，讓需要幫助的人收到心意及溫暖，社會的運作和福利服務早日回歸常軌。