雙北宣布明(3)日起開放餐廳內用，速食業龍頭麥當勞今發布聲明，3日上午6點起恢復內用服務，目前僅嘉義縣、市預計7日開放，澎湖仍在申請縣府核准。肯德基也宣布跟進，此外包括摩斯漢堡、漢堡王等8家速食業者也都回應內用指引。

雙北同步開放餐飲內用？ 柯文哲最新說明｜2021.08.02

●麥當勞

自3日上午6點起，全台麥當勞餐廳（除嘉義縣市自8/7起，澎湖縣餐廳正申請縣府核准外），開放內用服務與洗手間使用，「歡樂送」同步提供線上與電話訂餐，以及信用卡或現金支付；此外，提供24小時服務的餐廳，大夜時段(凌晨零時至六時)恢復外帶服務。

麥當勞恢復內用服務，仍需落實實聯制，並持續人流管制。（資料照/麥當勞提供）

餐廳內採梅花座或設置隔板，不同桌之顧客保持 1.5 公尺以上間距或使用隔板，內用顧客除用餐外，全程配戴口罩，兒童遊樂區持續暫停開放；小麥麥等兒童相關親子活動仍暫停舉辦。

●肯德基

肯德基也預定明起開放內用，並遵循各縣市政府指導，已積極整備餐廳內用等相關防疫管理措施，包含不同桌間保持 1.5 公尺用餐距離、同桌安排梅花座或隔板等防疫指引。

肯德基也從3日起配合各縣市政府規定開放內用服務，並遵循各縣市政府指導，已積極整備餐廳內用等相關防疫管理措施。（圖/shutterstock）

●漢堡王

明起街邊店將陸續配合各縣市規定開放內用服務，入內消費者需配合相關防疫措施，實聯制登記，內用顧客除用餐期間外，要全程配戴口罩、保持社交距離；內用不同桌保持1.5公尺距離，同桌採梅花座與隔板，疫情期間不接受自備環保杯服務。

●摩斯

明起開放全台內用。

●頂呱呱

明起全台門市正式開放內用，進入門市須實聯制登記、量測體溫，座位也採梅花座並放置隔板，廁所也同步開放。

●必勝客歡樂吧餐廳

8月9日前仍暫停內用服務。

●拿坡里披薩

8月9日前也暫停內用服務。

●Subway

內用服務將依照各縣市政府防疫指引執行，內用顧客須遵循現場公告及服務人員引導；外帶與外送服務也照常提供。