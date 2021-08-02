西南氣流帶來豪大雨，雲林縣2日出現罕見的強降雨，不僅市區淹水，各地農田更是一片汪洋，西螺果菜市場葉菜類平均漲價約2成；最近播種的花生更是全軍覆沒，加上前1期花生失收，農民擔心未來1個月沒有花生種子可播種，年底若收不到花生，恐將再出現花生之亂。

西螺果菜市場表示，上星期時雨時停，但菜價已跟著雨勢波動，7月31日交易量為681噸，平均批發價格每公斤31.6元，2日交易量增至723噸，每公斤漲至35.9元，主要是連日降雨導致預期心理，讓菜價水漲船高。

西螺果菜市場說，菜王「高麗菜」因目前以高山產為主，反而較不受降雨影響，前2天每公斤53.3元，2日為56.6元，價格稍漲但相對平穩。

傳統市場菜販分析，目前菜價與未下雨前上漲約2成，但這波豪大雨會再持續2、3天，未來可能出現延遲性災損，加上防疫警戒降至2級蔬菜餐飲業者需求量增，菜價還有上漲空間。

此波豪大雨花生農損失慘重，劉姓農民指出，上1期花生在這1個月已採收的差不多了，因缺水等天候影響，與去年同期比收成僅約6成，此期花生已陸續播種，沒想到遇到強降雨，他2天前剛播種的5、6分地全部泡湯，損失慘重。

劉姓農民說，目前除了要面對水患造成花生的損失，還有未來可能沒有花生種子的困境，本期花生還有約1個月的播種期，但很多花生農已買不到花生種子，若相關單位不設法協助，今年底恐怕會再出現花生之亂。