下一站「田中」到了 駕駛衝入路邊稻田車頭驚現恐怖大洞（取自臉書「記者爆料網」）

中南部近日豪雨成災，今日（2）就有民眾發現1輛白車疑似因天雨路話，竟自滑衝進路旁的稻田中，整輛車就停在「田中間」，左側車頭則因猛烈撞擊破了大洞；許多網友看到事後現場照後，紛紛留言笑說「彰化田中站到了，請準備下車」、「沒看過這麼現代的耕耘機」。

臉書「記者爆料網」2日公開2段影片，影片是1輛轎車的前後行車監視器影像，該車在早上10時許行經一處田間道路時，驚見1輛白色轎車竟直挺挺在稻田中，車身位置甚至離道路有一大段距離，當時現場路邊已經有警車，駕駛疑似已獲救、正做後續處理。

民眾發現1輛白車疑似因天雨路話，竟自滑衝進路旁的稻田中，整輛車就停在「田中間」，左側車頭則因猛烈撞擊破了大洞。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

而從後方行車紀錄器的影像中，可以見到白車左前方車頭已撞到破了大洞，露出裏頭黑色機身；該車疑似因天雨路滑，左側車頭先是撞擊到路邊電線桿後再衝入田中；許多網友見到畫面後留言笑說，「彰化田中站到了，請準備下車」、「駛到田中央，為了顧三餐」、「沒看過耕耘機？大驚小怪的」、「四輪也能打水漂」。

中南部近日連日豪雨引發災情，台南市今日也發生1起復健診所的交通車遭溪水沖進河中、慘遭滅頂，司機表示當時開過去時，已發現路面有積水情形，但沒想到愈往前開，水淹得愈高，「車子突然發不動，水又一直往上淹，快嚇死了」，所幸警消及時將車內3人救出，無人員受傷。

車子失去動力遭溪水沖進河中，慘遭滅頂。（讀者提供／張毓翎台南傳真）