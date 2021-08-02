大胖返台推出首張專輯《未定義》。（The Punch Production提供）

DAPUN大胖捨美國矽谷工程師500萬年薪的DAPUN大胖自美返台發行個人首張專輯《未定義》，體重109公斤的他寫下主打歌〈性感肥宅〉，唱出胖子也能「帥」出自信的正能量，歌詞以自嘲幽默口吻自述「肥宅」也能sexy得很有魅力。大胖自爆自己曾因彈鋼琴而讓一位本來不喜歡他的女生對他有好感進而去約會，「讓我更深信『音樂』這件事對追女生有幫助，對喜歡的女生一定會要找機會讓她看到我彈鋼琴」。

講到「追女生」這件事，歌詞中自嘲是「肥宅界陳冠希」萬人迷的大胖，坦言自己從70公斤變胖到109公斤這七年的過程中，其實女人緣不減反增，再加上他天生幽默感，在美國當DJ的那幾年其實身邊常圍繞著許多女生，甚至與一大票空姐的朋友玩在一塊；他打趣說自己常在適當時機靠「講黃色笑話」來逗女生哈哈笑的大胖說：「大部分的人對胖子都不會有戒心，所以更容易認識到女生，在用完美的貼心讓人喜歡我。」

自稱「性感肥宅」的大胖自認專情，至今只交過3個女朋友，坦言自己在追女生這方面太「好高騖遠」，喜歡美女而導致碰壁連連，甚至曾因被美色誘惑而「失金」：「曾經在交友軟體認識一位女生聊得很來，彼此也都換過照片，後來女生主動約我出來吃飯，到現場才發現是米其林三星的高檔餐廳，結果花了800美金後對方隔一天就不聯絡。」還曾遇過約會對象吃飯吃到一半，趁上洗手間時消失無蹤，大胖無奈笑說：「我覺得可能我挑戰的等級太高，沒考慮『越級打怪』的後果。」