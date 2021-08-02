雲林縣北港鎮滯洪池本月底將完工，目前已具備蓄水供能，但2日豪大雨北港鎮卻出現罕見大淹水，引發民眾議論滯洪池是否有其功效，水利署第5河川局2日強調，此次降雨量遠超過北港鎮排水負荷，幸有滯洪池發揮蓄水功效，才能在短時間內將大部分積水排出。

北港、水林地區因地勢低窪，居民飽受淹水之苦，經水利署以「流域綜合治理計畫」編列3億元經費，在縣道164以北、新街大排與土間厝大排中游的台糖土地設置「北港滯洪池」，預計今年8月底完工，可保護面積達5000公頃。

不過2日北港鎮因強降雨市區全面積水，全鎮有如大水池，許多鎮民因此質疑，北港鎮之前遇到豪大雨，僅有局部積水，設置滯洪池後反而出現更嚴重的淹水情況，是否設計出現問題，未來要如何改進？

水利署第5河川局副局長吳明華表示，北港滯洪池第1期工程總面積為37公頃，水域面積占25公頃，最大蓄水量達90萬公噸，平日儲蓄雨水防洪減災，一旦農田缺水還可以供水應急，目前已完成9成以上，此次豪大雨充分發揮其蓄水功效。

吳明華解釋，2日北港大雨累積降雨量超過200毫米，其中有1小時的降雨量達100毫米，遠遠超出全鎮的排水負荷量，還好有北港滯洪池發揮功效，將新街大排的水集中起來，避免更多水積聚在市區內，才能在雨停後2、3小時內排除大部分積水。

吳明華指出，北港滯洪池經過此次豪大雨的考驗，顯示還有改善空間，將加強滯洪池旁新街抽水站的抽水速度，將滯洪池的蓄水更快速的排進北港溪內，屆時市區將更不易出現淹水情況。