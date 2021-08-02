美國建構的全球定位系統(Global Positioning System)簡稱GPS，是大家最熟知的定位系統，非常好用。然而卻沒想到俄國的戰機竟也安裝Garmin公司的商用GPS導航儀，這難道反應了俄式戰機的航電設備缺乏衛星定位功能?

防衛部落格(Defence-Blog)報導，曾在蘇聯空軍服役的老兵維克多·阿克尼斯 (Viktor Alksnis) 最近在臉書上發布一張的Su-34戰機內部座艙照片，並提醒大家注意戰機裡安裝了商業 GPS導航儀。

Su-34為少見的併列雙座，機首相當巨大。(圖/俄國航太軍)

阿克尼斯臉書上表示：「這是一個衛星導航儀，在任何電子商店都有賣。而且我查到該GPS是一款相當受歡迎的 Garmin eTrex Venture HC 旅行用導航儀，售價約 1 萬盧布(3830新台幣)。

也就是說，我們號稱4代++的Su-34戰鬥轟炸機，竟然沒有內建衛星導航系統，飛行員還要自費購買。那麼我們的格洛納斯衛星系統(GLONASS)在哪呢?

此外，在戰鬥機座艙內如此簡陋的安裝導航儀，應該違法了航空法規吧？要是戰機有比較大的飛行動作，這樣簡單的固定恐怕扣不住，到時這具導航儀可能會在座艙裡亂飄，可能導致事故，這不是我危言悚聽。

我無法不往壞的地方想：我們俄國戰機的實力，一切真的像普京總統和紹伊古國防部長所稱的那樣好嗎？

這張照片的時間是在 2016 年，我只希望目前情況已經改善，我們的Su-34戰機已經加裝了標準的機載衛星導航系統。」

Garmin 公司表示，eTrex Legend 具有極高靈敏度、支持寬域擴增系統(WAAS)，可以快速、準確地定位，即使在崇山崚嶺與深溝峽谷中也表現良好。