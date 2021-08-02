台北市長柯文哲妻子陳佩琪1日在臉書揭露，有位30幾歲男士排了10幾小時等莫德納殘劑，結果健保卡晶片壞了白等，陳2日再自曝和兒子每天上午8時整抱著電腦、緊盯螢幕預約殘劑，但都沒成功，並稱有人質疑她戴N95口罩看診很矯情，但她都是遵守醫院規定。

陳佩琪說，她答應那位男士明天若有殘劑 ，就把他排在第一順位， 但要是沒有就抱歉了，第二天下午他跟媽媽一同前來，媽媽是合乎可打針的年紀，他也如願以償打到當天的第一劑莫得納殘劑。

陳說，有人不贊同她的作法，覺得既然是從自己口袋掏出的健保卡 ，就要負責那是可用的，就像銀行的信用卡一樣，當衝去百貨公司買限量商品時，當下刷卡不過，自然無權享受那筆消費所得，明天要是還有特價品，明天再重新排隊，她想想也有道理，「唉！原來看診也有兩難的時候！」

她說，每天早上8時整，她都跟兒子抱著電腦、緊盯螢幕預約殘劑，要兒子在看診醫師「陳佩琪」的名字點進去預約，只是他們從沒成功過 ，兒子比她厲害，曾有次進入預約畫面， 但輸入好姓名資料，跳出畫面就顯示已額滿，她比較笨，連進入預約畫面都沒成功過， 「哈哈， 我的殘劑人生又添一筆軼事！」

陳佩琪說，有人年紀輕輕，卻積極搶殘劑， 可能是跟他工作需要或要出國留學有關，舉例公司有人染疫， 全公司可能要停工，老闆會損失不貲，同樣醫院怕員工染疫，特別是她服務的和平院區是防疫專責，一旦有人染疫或醫生看到確診病人，很多人是要被隔離的，有人質疑我戴N95看診很矯情，其實這是醫院的規定，再怎麼熱 、再怎麼不舒服，還是得遵守。

另外，她也談到，曾有位對疫苗較關心的病人問說「美、日不打AZ的理由是什麼？」她認為美國因已有很多種很好的疫苗了，比如類似AZ的嬌生， 所以不想傷腦筋去考慮是否核准AZ ，只是不知日本的理由是什麼？據說現有考慮開放某年齡層以上的人施打。

陳佩琪還說，前不久有留學生PO文說去美國念書，被學校要求重打美國本土疫苗一事，就有人據此說「台灣把AZ汙名化」，此人則強調「美國沒有禁止打AZ的人入境好嗎」， 其實那位學生指的是他唸的學校的要求，不是指美國海關，想也知道民主國家哪有可能用「沒打疫苗」或「沒打他們的疫苗」這種理由禁止人家入境 ，不然台灣人如何入境美國打疫苗的？但個別學校有他們自己的一套防疫規定，要去唸 只得遵守。