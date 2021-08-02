韋禮安近日首錄大陸節目《中國好聲音》，最終加入導師李榮浩的戰隊，巧合的是，韋禮安6年前曾在金曲獎上擊敗李榮浩，拿下最佳作曲人獎，如今昔日對手成為戰友，引發熱議。《好聲音》賽事如火如荼展開，韋禮安近日也推出新歌〈忽然〉，將之前居家防疫時的心聲寄情音樂。

韋禮安原計劃今年一口氣發行中英文兩張專輯，無奈疫情打亂規劃，連期待的金曲獎典禮也延期，對於改變讓人陷入失落的那刻，他將有所頓悟的心情寫成〈忽然〉，韋禮安說：「透過音樂去發洩是一個非常好的管道，至少是對我有用的，希望這首歌對大家都會有某種心靈上的療癒。」

韋禮安之前為《好聲音》飛往上海進行隔離，期間透過IG限時動態分享14天的隔離生活，用幽默又瘋狂的方式紀錄，上演「吃播秀」、分享防疫餐，更不時神來一筆，加碼線上開唱，讓不少粉絲每天死守直播，觀看人數不斷攀升，從一天5萬人激增到單日14萬人觀看。

瘋狂的是，他隔離期間竟有送餐人員是歌迷，趁送餐時在他的房間外按電鈴喊「韋禮安，我很喜歡你，合個影吧」，歌迷突如其來的舉動，讓他嚇了一跳，趕緊提醒歌迷「隔離期間，按規定我不能出房門、不可以合照，結束隔離後有演出，就可以跟大家見面」，隔著房門好言相勸，對方才終於離開。