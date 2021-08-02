台灣民眾黨今2日偕帝篁國際公益平台南下嘉義，捐贈防疫物資給嘉義縣大林鎮公所及嘉義市警察局。（呂妍庭攝）

台灣民眾黨今2日偕帝篁國際公益平台南下嘉義，捐贈防疫物資給嘉義縣大林鎮公所及嘉義市警察局。（呂妍庭攝）

台灣民眾黨今2日偕帝篁國際公益平台南下嘉義，捐贈防疫物資給嘉義縣大林鎮公所及嘉義市警察局。（呂妍庭攝）

台灣民眾黨今2日偕帝篁國際公益平台南下嘉義，捐贈防疫物資給嘉義縣大林鎮公所及嘉義市警察局。（民眾黨嘉義市黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣民眾黨今2日偕帝篁國際公益平台南下嘉義，捐贈防疫物資給嘉義縣大林鎮公所及嘉義市警察局，民眾黨祕書長謝立功指疫情爆發到現在，防疫物資價格水漲船高，且基層防疫人員更反映，中央僅配發少量口罩，消耗量大的酒精補給卻是杯水車薪，大多只能自掏腰包購買，今送來物資是希望第一線的防疫人員有足夠的配備抗疫。

謝立功說，立法院通過紓困4.0追加預算案2594億9900萬元，合計紓困預算8400億元，包含政府防疫、各部會紓困作業及疫苗採購費用等，但疫情爆發以來，各國及民間企業相繼捐贈疫苗，人民團體、藝人等募資捐贈快篩、醫療器材及各種防疫物品，我們不禁要問，到底政府防疫的錢花去哪？

謝立功說，全台甫降為二級警戒，嘉義就爆發群聚感染，可見台灣社區感染無所不在，新冠病毒沒有被消滅也並未絕跡，自5月疫情爆發以來，政府已多次追加防疫、紓困預算，儘管口喊超前部署，但事實證明卻慢半拍，前線防疫必需品匱乏，中央卻何不食肉糜，不知基層防疫人員已面臨彈盡糧絕、捉襟見肘的情況。

為防堵疫情破口，謝立功說，第一線防疫人員勤務量大增，防疫視同作戰，而前線打仗、子彈不足窘境也浮上檯面，像有基層人員私下抱怨，公家機關雖配發防疫用品，但針對消耗量大的酒精、消毒水及一次性消耗品等補給卻是杯水車薪，大多是必須自己掏腰包購買，且來源還不穩定。

謝立功表示，今與民眾黨嘉義市黨部一起送來最新式酒精噴霧槍39枝、酒精150桶及醫療級口罩7500片等防疫必需品，希望為疫情緊張的嘉義注入及時雨。民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁呼籲執政黨苦民所苦，讓前線防疫人員無後顧之憂，沒理由讓他們在辛苦值勤下班後，還剝奪回家抱小孩的權利，應迅速亡羊補牢，提供足夠的防疫物資支援地方。

大林鎮長簡志偉表示，降二級後，嘉義縣就暴發10確診個案，民眾黨得知，馬上就在最短時間募集物資送到公所，非常感謝，並提及許多基層里幹事等人員這陣子為防疫忙翻了，無條件出來加班，補休也補不到，結果有功無賞，打破要賠，民眾施打率低要公所檢討，長輩按接種單上日期去打第二劑，打不到也回來罵公所，希望中央、縣府快檢討相關機制，不要造成鄉鎮基層的困擾。