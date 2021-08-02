《俗女養成記2》謝盈萱（前）與于子育（後排左起）、陳竹昇、宋偉恩陳家人的親情互動還是一大看點。（華視、CATCHPLAY提供）

天心加入《俗女養成記2》演出。（華視、CATCHPLAY提供）

天心參與《俗女養成記2》演出。（福隆製作有限公司提供；衣服提供FABIANAC）

于子育與吳以涵這對母女在新一季劇中相愛相殺。（華視、CATCHPLAY提供）

《俗女養成記2》主角謝盈萱、藍葦華對手戲比第一季更多。（華視、CATCHPLAY提供）

楊銘威加入《俗女2》演出。（華視、CATCHPLAY提供）

李國毅加入《俗女2》演出。（華視、CATCHPLAY提供）

備受劇迷期待的台式喜劇《俗女養成記2》將於8月8日父親節在華視與CATCHPLAY＋影音平台全球首播，導演陳長綸、嚴藝文以及主演謝盈萱、藍葦華、天心、陳竹昇、于子育、夏靖庭、楊銘威、宋偉恩2日出席黃子佼主持的顯上首映會。金鐘視后天心加入飾演表姊「洪育萱」堪稱本季一大賣點，與金馬影后謝盈萱的雙后首度合作話題十足，天心角色上身開玩笑說：「嚴藝文找我演根本就是貪圖我的美色！要比她美、身材比她好，找我就對了！」她還透露這是第一次演戲跟女演員「互撕」，很怕把謝盈萱弄傷，「打完覺得打架好累喔！」

天心談加入第二季的過程，表示嚴藝文導演對她說「有一個角色可以來玩一下」，還特別用台南美食來吸引她，不過最重要的是她是《俗女1》的粉絲，對於飾演從小被拿來跟陳嘉玲比較的表姊，她說這個「傻白但嘴不甜」的表姊尖酸苛薄的部分跟她本人完全不像，但看似自戀、內心深處隱藏著不安，很有層次的角色，又是她沒嘗試過的，「光看外在表現讓人很想給她一拳，了解內心後又很想給她疼愛，所以覺得可以試試看」。

她也透露，自己是衝著謝盈萱來的，戲說自己從小看這劇場女王演戲，非常喜歡謝盈萱的表演，還有她吃不胖的身材與無敵小的臉，「雖然我出現的場次沒有很多，但可以跟高手過招很開心」。拍戲空檔她和謝盈萱、于子育就是一直聊天，幾乎什麼女性私密話題都可以聊，聊到讓藍葦華忍不住提醒「不好意思，我在這裡喔」，導演們也直呼：「妳們真的很愛聊天耶！」

謝盈萱也說，她一直很想跟天心合作，當嚴藝文提及洪育萱這角色希望能找天心演時，她就滿期待能夠成，一起工作後更發現，天鑫是非常認真的演員，每次到片場一定是做足功課，賦予「洪育萱」比她原本想像中的更多閃光驚喜。

天心也透露有一年她跟嚴藝文同時入圍金鐘獎女主角獎，當時雖然兩人不熟、也沒什麼對話，但一得知雙雙槓龜後，她轉過頭對嚴藝文說：「沒獎了，幹嘛坐這裡，走了吧！」讓嚴藝文覺得這女生也直白了吧，兩人因此搭起友誼的橋樑；後來嚴藝文覺得天心演律師精明幹練形象太鮮明，想讓大家看到她私下反差可愛的一面。

飾演「陳嘉玲」的謝盈萱與金鐘視帝藍葦華在新一季中有不少吵架戲及親密戲，兩人因為都是南下第一天就要拍感情最好時的吻戲，對他們來說還是有點小尷尬，結果被也是視后的導演嚴藝文嫌棄不夠浪漫，還親自下場示範，然後再一個口令一個動作，才讓這對影后影帝順利完成親密戲拍攝。至於兩人親密戲尺度，藍葦華賣關子笑說：「就是心癢癢的尺度！」

吳以涵飾演的「小嘉玲」在第二季升上國中後面臨初經的尷尬，幾個女演員也被問到青春期的初經經驗，天心回憶，當時真的以為自己要死掉了，躲在廁所好久還哭了，外婆來敲門問怎麼了，她回「我流血了，我快死了」，外婆就笑笑說「妳已經長大了，是大女生了」，然後帶她去藥房買衛生棉。謝盈萱說，她小時候不懂為什麼有一塊東西（衛生棉）丟在垃圾桶，還拿起來研究，好奇那個背膠到底要黏在哪裡，媽媽知道後就先趁機提前教育她女生會有生理期，還說慢慢等就會有，「結果身邊女同學都有了，我還一直等不到，等到國中終於有了，才心安了一下，覺得自己總算跟別人一樣了」。

新加入的楊銘威角色「小杜」神秘，被製作人、導演下封口令禁止爆雷破哏，僅知是謝盈萱的同事，嚴藝文說，楊銘威是《我的婆婆怎麼那麼可愛》中她最喜歡的演員，覺得他的喜劇節奏跟別人不一樣，很想跟他合作，但因該角色原本設定更年輕一點，所以讓楊銘威等了一下，另位導演陳長綸則自曝是他讓楊銘威等了一個月，「是我不贊同，因為那角色應該是滿臉青春痘、非常台的角色，但他實在長得太帥了！後來想想本劇的顏值應該再提升一點，就決定他了」，嚴藝文說自己沒看過這麼帥的楊銘威，好幾次在小螢幕前都被他電到，陳長綸也誇他每個角度拍起來都非常完美。

楊銘威透露自己為了要去美食之都台南拍戲特別先瘦身再南下，結果還是有了職業傷害；飾演阿公的夏靖庭則透露與阿嬤楊麗音的數十年淵源，原來當年他會進演藝圈全是楊麗音牽線入行，兩人當時同期考進蘭陵劇坊、又一起在屏風表演班合作好長一段間，受同一種喜劇節奏訓練，因此拍戲時不需要排練就流露出喜感。

飾演「嘉玲爸」、「嘉玲媽」的陳竹昇和于子育在第二季有更多老年扮相，讓于子育忍不住抱怨導演嚴藝文要她演出媽媽時不能化妝，還要在臉上畫許多斑斑點點，讓她都不能美美地演出，而且和變老後看起來反而年輕的陳竹昇擺在一起，讓她壓力很大。

在第一季堪稱是「顏值擔當」的宋偉恩則自稱在第二季是「苦情擔當」，有點像林黛玉認真追求自己的感情，但某些時候對於自己的愛情又有些矛盾，看似順理又不是那麼順利，而拍攝過程一樣壓力很大，「身邊每個演員都是鑲金ㄟ！」表示每個演員都是戲精，也讓他學習到很多。

部分演員因故無法線上參與活動，特別錄製影片問好，「小嘉玲」吳以涵十分期待第二季上映，她特別透露：「第二季劇裡會有很多和媽媽相愛相殺的戲碼，請觀眾朋友們準時鎖定。」飾演「許建佑」的陳家逵，在劇中和宋偉恩的感情發展同樣令人好奇，他自嘲算是半個陳家人，透露這一季有很多感人劇情，請大家要準備好衛生紙。廣受大家喜愛的「嘉玲阿嬤」楊麗音感謝粉絲們對《俗女》的喜愛，希望大家看完戲能用愛去看待這世界，她也爆料自己最討厭和新加入的楊銘威對戲，笑說：「大家看完後就會知道了!」賣足了關子。新加盟的李國毅在劇中飾演「何老師」，將會和陳家人有許多精彩的對手戲，他說：「我第一季就是忠實觀眾，很感謝兩位導演邀約演出」。而上一季飾演陳嘉玲前男友「江顯榮」的溫昇豪也特別錄製影片向粉絲問好，《俗女2》第一集將有他的演出。