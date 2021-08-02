從南京開始擴散的疫情截至8月1日為止，相關傳播鏈延長到至少365人，由南京外溢的疫情至少擴及15個省分的24個城市。大陸中國工程院院士鍾南山明確指出，大陸需要達到83.3%的接種率才能達到群體免疫，面對快速傳播的Delta變種病毒疫情，他特別呼籲大家一定要特別重視疫苗接種。

據《新華網》報導，梳理本輪疫情，國際機場、演出場所、公共交通工具、棋牌室、醫院等成為疫情的傳播要地，未加防護的聚眾打牌、觀演、旅遊等活動則成為高風險行為。

報導說，短短十幾天，南京疫情已波及至15省份20多個城市。8月1日本土病例新增55例，其中湖南張家界「魅力湘西」演出、常德的「穿紫河3號遊船」 正在成為新的傳播交叉聚集地點。

鍾南山在廣州出席一峰會活動時明確指出，這2個傳播交叉聚集點值得高度重視。「這說明密閉環境是新冠病毒傳播極為重要的視窗。像飛機、火車、地鐵此類密閉空間中，因為空氣淨化不夠，容易存在空氣交叉感染。」

鍾南山回憶道，「在廣州第一次遭遇Delta毒株時，剛開始我們還是採取過去的辦法，但不靈驗了。我們發現新的病人要隔離的速度，遠遠跟不上病毒速度。當時心裡也十分著急。」

鍾南山指出，Delta變異株在人體內的病毒載量比普通株高100倍，傳播力更強；在身體內的潛伏期較短，只有1-3天就發病；在體內轉陰的時間也較長，長達13-15天，遠長於普通株的7-9天。正因為感染者體內的病毒載量高，傳染性增強了。如廣州疫情10天內產生5代傳播。

他說，南京疫情與引發5月廣州疫情病毒毒株的載毒量、傳染性、隱蔽性等方面近似，輕症患者居多。南京祿口國際機場附近社區集中暴發疫情，感染人群職業較為集中，但整體疫情仍可以控制。

至於本輪南京疫情最早感染者大部份接種過疫苗，鍾南山表示，基於今年5月份廣州Delta變異株暴發疫情的研究，結果證明國產疫苗是有保護作用的。研究初步統計顯示，疫苗對重症的保護效果為100%，對中度、輕度、無症狀的保護效果分別為76.9%、67.2%、63.2%，相關的研究成果後續將發表。

面對依然嚴峻的全球疫情防控，鍾南山強調，不能放鬆，要時刻關注社區的防控措施和建立群體免疫。口罩一定要戴好，用大規模疫苗接種實現群體免疫，目前大陸打疫苗的數量最多，但人口基數大，每百人接種疫苗的比例不高。鍾南山認為，「在中國，需要83.3%的接種率才能達到群體免疫。」接下來應加快推進疫苗接種，並加速研發對Delta變異株更有針對性的疫苗。