《華燈初上》釋出直逼「時尚大片」的主視覺，左起為張軒睿、林心如、楊祐寧、鳳小岳、楊謹華。（Netflix、百聿數碼提供）

林心如化身風情萬種的日式酒店媽媽桑。（Netflix、百聿數碼提供）

楊祐寧（左）飾演黑白通吃的刑事組警探，右為章廣辰。（Netflix、百聿數碼提供）

楊謹華（右）與飾演癡情男大生的張軒睿有精彩對手戲。（Netflix、百聿數碼提供）

林心如（左）與飾演電視台編劇的鳳小岳有精彩對手戲。（Netflix、百聿數碼提供）

Netflix 昨（2日）宣佈與百聿數碼攜手合作，將旗艦懸疑影集《華燈初上》推上全球舞台，這部由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿領銜主演的高規格台灣影視內容，也釋出直逼「時尚大片」的主視覺與全新劇照，畫面中主角群各個美豔帥氣眼神卻流露無限心機。身兼總製作人的女主角林心如表示：「非常開心《華燈初上》能在 Netflix 獨家播出，讓全球190個國家與地區的影迷看到這部戲，也讓全球觀眾有機會認識我們的地方文化。每一位演員都有突破他們以往的演出形象，劇中每個角色也都有自己的人生故事，值得期待。」

《華燈初上》花費數千萬預算、實景打造還原 1988 年林森北路特有的「條通文化」。主視覺揭開劇中主場景「光」日式酒店的神秘面紗，女主角林心如及楊謹華身穿華服登場，搖身一變成了風情萬種、婀娜多姿的媽媽桑；「刑事組警探」楊祐寧、「電視台編劇」鳳小岳、「癡情男大生」張軒睿，則是三種不同身份地位、各懷所思的男客人。從海報上更可窺探他們背後存著不可告人的關係與秘密，每一個角色都不簡單。

林心如笑稱：「在『光』拍攝的每一天都很像真的在上班，因為身邊總圍繞著很多客人。」楊祐寧則是每一次進到「光」拍攝時都會故意調侃兩位媽媽桑，他打趣地說：「我一直想叫 Rose mama（林心如劇中暱稱）或者 Su mama（楊謹華劇中暱稱）來幫我倒酒、遞毛巾，會有一種進來故意當客人、請她們招呼的趣味。」

由於拍攝海報時，已經是「光」場景的拍攝尾聲，鳳小岳形容當天就像「在靜態影像中說故事給大家看。」張軒睿印象深刻：「拍照時yo哥（楊祐寧）講了一個笑話，自己笑到差點拍不下去，大家的氛圍都很歡樂，很喜歡那種感覺。」

全劇演員服裝累積上千套，精心考究還原 1988 年的時代背景，讓林心如穿得非常過癮，楊謹華也覺得只要戲服一上身，便能無後顧之憂的盡情表演。劇中林心如與楊謹華的關係就像「紅玫瑰與白玫瑰」的化身，職場上相互扶持，情感世界卻各別苗頭。為了維持媽媽桑的曼妙體態，兩人都特別克制飲食，林心如表示：「每天吃的都是水煮的健康便當，因為太多熱情的朋友天天送好吃的餐車來探班，所以非常辛苦，拍攝以來緊身束衣褲都沒離開過。」

百聿數碼表示：「謝謝 Netflix 的青睞，很開心首部自製影集就能跟全球最大的娛樂平台合作。將《華燈初上》推向國際，是整個團隊最一開始的共識，能夠達成這個目標，更要謝謝所有幕前幕後工作人員的努力。我們不會因此自滿或停下腳步，明年也會持續推出高質感的影集，希望華語影視作品能夠在全球觀眾的選擇中佔有一席之地。」

《華燈初上》由百聿數碼找來總製作人林心如攜手金鐘製作人戴天易、金鐘編劇杜政哲，與電影名導連奕琦，耗時4年籌備劇本，斥資千萬實景拍攝，還原 1988 年林森北路歌舞昇平的歡場榮景，全劇集結實力堅強的華麗卡司。故事描述由羅雨儂（林心如飾）、蘇慶儀（楊謹華飾）兩位媽媽桑所帶領的「光」日式酒店裡，小姐們同甘共苦、逢場作戲，她們遇見各自的愛情，在五光十色的條通裡各自猜忌，卻也同時捲進一樁深不見底的刑事案件。