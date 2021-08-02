新北明起開放餐飲內用 侯友宜示警「兩情況」出現就喊卡｜中時新聞網

全國陸續降級、解封後，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同決定，3日起雙北地區將同步開放餐飲內用，國民運動中心同步開放。但侯友宜強調，國內只要出Delta變種病毒，餐廳內用一定暫停。據入口網站《Yahoo奇摩》近日所做最新民調顯示，有73.82%的網友傾向「不會去餐廳內用」，但也有26.18%民眾對傾向「會，業者做好防護就不用擔心」。

Yahoo投票。(圖/翻攝自 Yahoo投票網站)

侯友宜在記者會還提到，疫苗覆蓋率到從21.1％提升到36.8％，社區站篩檢陽性率從0.09％降為0.05％，感染源跟群聚事件指標也是呈現穩定沒有增長。這些監測指標都往好的方向結果走，新北因此會繼續分梯次階段滾動式檢討，也涉及到跟北市討論開放指引步驟，希望討論後往好結果做，這也是目標。

針對餐飲內用議題，侯友宜參考香港和新加坡開放內用的模式作為國際指標後，特別跟台北市同步一起於8月3日起開放餐飲內用和國民運動中心，但侯友宜不忘表示，餐飲內用可能隨時喊停，因為疫情千變萬化，有變化當然要馬上應變。

《Yahoo奇摩》今(2日)發起「各縣市陸續開放餐飲內用，你會去嗎？」的網路民調，投票時間為8月2日至5日止。截至2日晚間8時10分止，共有6百多人投票。有73.82%傾向「不會，害怕疫情擴散不去餐廳內用」有454票，26.18%傾向「會，業者做好防護就不用擔心」有161票。