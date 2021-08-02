桃園市平鎮警分局辦理今年度暑期青春專案網路互動活動，連續數週在網路平台上舉行有獎徵答活動，留言按讚數在短短1個月內，竟高達數千則，許多熱情的民眾留言回答問題，一時間還讓平鎮警分局粉絲團的小編群們忙不過來，因為首次暑期青春專案不是以實體活動辦理，改由線上網路宣導模式，也別具宣導意義。

平鎮警分局分局長李建民表示，由於疫情嚴峻，中央政府自五月中起發布二、三級警戒，並限制許多場所不可讓民眾群聚的規定，因此也限縮了警察機關在暑期辦理各類實體營隊活動，為了符合政府各項防疫規定及持續宣導青少年朋友在暑假期間避免受到不良的誘惑，平鎮警分局有別以往的規劃暑期青春專案網路互動活動。

由於是第一次辦理暑期青春專案網路互動活動，一開始還擔心乏人問津，但平鎮警分局結合網路高人氣直播主及粉絲團網路直播問答抽獎，因此也創下高人氣，留言按讚數在短短1個月內，竟高達數千則，表示民眾雖然宅在家，但透過人手一機的網路時代，確實有效讓各類宣導深植每位青少年朋友及家長心中。

往年由警分局辦理的暑期青春專案實體活動，到場參加的青少年朋友及家長雖然十分踴躍，但礙於人數限制，部分青少年反毒、拒詐、拒賭、拒幫派及反兒少性剝削的宣導資訊傳播幅度不大，本次因為疫情關係透過網路互動問答抽獎，反而收到不錯成效，未來平鎮警方將以實體活動及網路互動問答抽獎宣導等方式，雙管齊下來達到更好的宣傳效益。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！