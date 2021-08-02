改編自人氣漫畫的韓劇《女神降臨》，除了車銀優、黃寅燁與文佳煐3位高顏值男女主角外，劇中文佳煐的媽媽洪賢淑，更是由橫掃去年奧斯卡多項獎項的《寄生上流》司機窮爸宋康昊的糟糠之妻「忠淑」張慧珍飾演，她將地方媽媽愛女心切的角色，發揮得淋漓盡致。

出道22年的張慧珍畢業於韓國藝術綜合學校，在演藝界早已紅透半邊天的張東健、李善均都是她1994年同屆入學的同學，不過星運超不順的她年輕時因懷抱戲劇夢想，隻身從南部釜山來到首爾就學，但或許沒有令人驚艷的亮麗外表，演技平平還曾被人嫌說演得像木頭，讓她對演藝工作失去了自信，畢業後只拍過一部電影後對演戲感到麻木疲乏，也因為沒有任何邀約，最後迫於生計而返回老家。

有別於一般的明星演員，張慧珍不想被制式化的劇本與演技框架受限，她寧可放棄一切回到釜山結婚生子，甚至還在超市、百貨公司從事銷售工作改當一個平凡的職業婦女。不過在2018年前幾乎沒有什麼作品的她，後來又想追求初衷重返劇場工作，同時也藉此磨練演技。中斷演藝工作長達9年後，在奉俊昊導演熱情邀約下，不惜增肥10多公斤在《寄生上流》中演出大放光芒，讓大家見識到她的魅力。光這兩年來陸續在《產後調理院》等多部電視劇、電影中友情客串或參加演出，演藝事業可說是倒吃甘蔗大開紅盤。

尤其在《女神降臨》中，張慧珍飾演開了一家修眉美容院的中年婦女洪賢淑，腦袋很靈光，當年本來考進首爾的好大學，卻為了籌弟弟的學費而犧牲自己的求學之路，便把自己的缺憾完全寄託在愛漂亮的女兒任朱靜（文佳煐飾）身上，希望她能考上理想的大學。劇中個性霸氣十足，老公、女兒、兒子全家人都得聽她的話，沒想到當她在校園裡一碰到李修豪（車銀優飾）的帥氣星爸李洙憲（鄭俊鎬飾），整個人就昏了頭變成頭號粉絲，不僅要求一起合照，緊張之餘還把女孩考卷拿來請他簽名在背面，大花癡的行為讓所以人都看傻了眼，也讓女兒丟臉到不行，在同學面前抬不起頭來。

該劇每週一至五晚間8點在衛視中文台播出。