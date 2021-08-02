中華隊選手參加東京奧運成績表現亮眼，本屆奧運贏下10面獎牌，振奮國民人心。最近藝人小S很關注東京奧運賽程，她在社群平台上，多次發文支持台灣選手，卻遭到大陸部份網友的不滿，甚至不少品牌公開表示:「要與小S停止所有品牌代言」。

藝人小S在個人Instagram多次發文支持戴資穎、林昀儒、李智凱等選手，甚至多次公開喊話:「要邀請所有奧運選手，到家裡一起用餐為得獎慶祝!」昨(1日)戴資穎對戰強敵陳雨菲戰敗，小S發文寫下: 「雖敗猶榮!但我差點暴斃！」小S因支持台灣選手，遭到大陸的不滿，許多品牌決定與她停止所有合作關係。

小S在東京奧運期間，多次發文支持我國選手。(圖/小S IG)

品牌今(2日)在微博上公開發文表示: 「即日起終止與小S一切品牌合作關係」而小S女兒Elly許曦文在大陸的代言，也一並受到影響，此品牌公開表示: 「與Elly許曦文的合作，已經到期結束。」

品牌公開表示，停止與小s一切合作關係。(圖/微博)

小s被品牌停止一切合作關係。(圖/微博)

小s女兒的代言，也被停止合作關係。(圖/微博)

在微博上許多網友，相當不滿地表示: 「喜歡你有十年，沒想到妳會這麼令人失望！」，但也有網友持不同意見「台灣不管藍綠，都稱奧運選手為國手，我覺得就此抨擊小S有點過了!」。