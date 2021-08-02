文姿云期待東京奧運上場一搏。（體育署提供）

從確定拿到東京奧運參賽資格，到奧運延期一年、資格暫時取消，到最後確定收下奧運門票，空手道對打項目「小清新」文姿云，在東京奧運進入第二周、7月31日終於和型項目的隊友王翌達從台灣出發東京，目前都進入最後備戰，準備上場爭取榮耀。

空手道項目比較晚展開，因此中華空手道也比較晚出發，是這次東奧壓軸出發的團隊，文姿云笑說：「因為一直待在台灣看開幕典禮、其他國手比賽，甚至部分代表隊都玩賽回國了，我都還沒出發，朋友都跟我開玩笑，問我到底有沒有要去奧運。」

文姿云當然有來奧運，在場上好勝心也強的她，更希望在空手道首度成為奧運競賽項目的機會，為國增添獎牌，「看完台灣拿到本屆東京奧運首面獎牌的那晚，我激動到睡不好覺，一直想到自己要參賽了就很亢奮，但賽前我應該要冷靜、好好訓練才對。」

為了專心備戰，文姿云在看完第一面獎牌捷報之後，就不敢再看相關轉播和報導，希望沈澱心情專注賽場，讓自己也在獎牌榜上留名。