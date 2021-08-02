行政院「振興五倍券」規劃出爐，規劃採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，實體券與數位券同步發行，最快9月推出。台南市議員謝龍介直言，希望政府將心比心，不管現在要發什麼券，趕快發下來，否則有些人日子實在過不下去，到時候都餓死了，他更對民進黨的公職人員喊話，指難道他們沒人敢在中常會上發飆，向黨中央反映基層民情嗎？

謝龍介2日在政論節目《新聞大白話》中表示，過去到他的服務處來借錢的人沒那麼多，他指出，有些人如果不是很苦，不會來借錢，而自己之前發便當他們願意來，是因為領便當只是一個情感，「當他真的沒有辦法，開口跟你要1000塊的時候，你會感同身受」。

謝龍介指出，自己之前出面捐錢，說要發5千元的消費券之後，在菜市場裡面就有人在討論，「這次龍介有捐錢，可能這次真的可以領5千」，而他看到民眾這樣的期待十分感慨，「不要小看這些錢，因為對他們來講是急中之急」。

謝龍介直言，當時國民黨主張普發現金，但民進黨認為國民黨講的就不要，「要發什麼券、排什麼富都可以，趕快下來，你還在規劃，還在想，等到9月底、等到第2批，我跟你講，這些人都餓死了，將心比心」。

謝龍介也不認為，民進黨有這麼多公職人員，沒有辦法把基層的苦上達到黨中央嗎？「難道你們沒有一個，敢在你們的中常會發飆，說現在苦民、庶民過的是什麼日子嗎？」