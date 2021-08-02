王識賢執意帶走陀螺受困火場。（東森、映畫提供）

李李仁與王識賢大吵。（東森、映畫提供）

李玉璽救護車上回憶父子相處點滴。（東森、映畫提供）

東森、映畫聯合製作大戲《神之鄉》，上週播出第七、八集，公視首播主要觀眾群（4＋）兩集收視分別為2.0與2.2，持續維持收視佳績！該劇開播至今話題不斷，PTT連四周討論爆表，其中王識賢爆走飆罵李李仁的戲，讓網友大讚「這段根本可以報金鐘！」

劇中李李仁為了獲得師兄王識賢關注，選擇處處與他作對，「因為這樣，師兄才會來罵我、才會看我」，自嘲一把年紀了卻像求父母關注的小孩一樣。網友說「這段根本情侶吵架」、「阿龍師好盧，有夠煩」、「世介是暖男」，想幫他們湊成「龍獅」CP。李李仁直說享受吵架的感覺，還自己加台詞激怒王識賢，王識賢卻搖頭說道「每次吵完都失聲，你就知道我這個人多不愛吵架」。

《神之鄉》上週收視最高點2.56落在第八集，聖恩社發生祝融事件，黃鐙輝與王識賢被從火災現場被救出後，在救護車上，李玉璽看著王識賢執意要從聖恩社帶走的陀螺，回憶起父子過往相處時光，再度牽起父子情的感人橋段。李玉璽映後在Clubhouse與主演們開聊天室，他提到救護車上的戲，因為空間狹小很難拍，單拍他時工作人員還先請王識賢去休息，但王識賢為了幫助他入戲仍留在車上，克難地躺在攝影師的大腿上，整個人呈現歪斜的、極不舒服的姿勢，讓他真的很感動。

戲裡黃鐙輝逃生不及受重傷，他提到自己在拍攝時又滾又爬，工作人員在他的手上塗了假血漿，看起來真的很漂亮，不料過程中不慎刮傷手真的流血，乾了以後還變黑。黃鐙輝先前在劇中有次要打自己的頭，卻不小心打到鼻子，讓他只能邊流鼻血邊拍戲，他笑說這幾場戲拍完，幾乎像受過專業武打訓練一樣，既然手流血了，就不要浪費就讓它繼續留著。