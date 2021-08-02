美國資深男星傑皮克特（Jay Pickett）曾演出戲劇《杏林春暖》（General Hospital）、《查爾斯港》（Port Charles）等戲劇，現傳出他在拍新片途中驟逝，享壽60歲，死因目前尚未不明。

據外媒報導，傑皮克特生前正在愛達荷州拍攝電影《Treasure Valley》，他在片中擔任男主角，同時還是編劇及製片，未料突傳出逝世噩耗，而電影導演特拉維斯米斯（Travis Mills）也發文證實死訊，表示傑皮克特是在準備拍攝一個場景時突然去世的，並稱他的死因沒有官方說明，但疑似是心臟病發作，雖然在場所有人已經盡最大努力想讓他活下來，但仍急救無效，哀痛說：「我們的心都碎了，我們對他的家人表示哀悼。」

特拉維斯米斯直誇傑皮克特善良、可愛、大方，「他是我合作過的最好的演員之一，能與他合作是我的榮幸。每一個遇見他的人，哪怕是最短暫的一刻，都能感受到他的溫暖，他美妙的精神很難找到合適的詞來形容」，大讚傑皮克特是很了不起的人。

而同劇演員吉姆赫弗爾（Jim Heffel）也發文還原現場情況，表示傑皮克特當時坐在馬背上，準備給一頭牛套上繩子，沒想到突然就過世了，「真的很有牛仔風格，傑皮克特騎馬上天堂了，我會非常想念他。」